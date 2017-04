Sénégal: La Coopération portugaise va de la culture à l'économie

Le président de la République, Macky Sall et son homologue, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, président du Portugal ont annoncé hier, mercredi 12 avril, le renforcement de la coopération entre les deux pays. S'exprimant lors d'une conférence de presse au Palais de la République dans le cadre de la visite officiel de deux jours qu'effectue le président portugais au Sénégal depuis hier, mercredi 12 avril, les deux chefs d'État ont annoncé le renforcement du volet économique avec de nouveaux projets.

Prenant en premier lors de ce face à face avec la presse à la suite d'un tête-à-tête de plusieurs minutes avec son hôte du jour, le chef de l'État, Macky Sall a commencé par saluer la coopération entre les deux marquée selon lui, par la présence au Sénégal d'entreprises portugaises de renom notamment dans le domaine des infrastructures, de la construction et de la marine marchande pour ne citer que celles-là.

Poursuivant son propos, Macky Sall a annoncé l'engagement des deux États à renforcer davantage cette coopération par l'intégration d'autres domaines.

«Nous voulons faire un peu plus et mieux en tirant avantages de nos affinités linguistiques et de notre voisinage. Nous voulons intensifier nos relations en matière de commerce, d'investissement et de partenariat pour la réalisation de projets d'intérêts communs», a annoncé le président de la République du Sénégal tout rappelant qu'un cadre de coopération très élargi a été développé ces dernières années avec plusieurs conventions notamment celle qui régule la double imposition ainsi que celle qui prévienne contre l'évasion fiscale.

«Avec le président, nous avons également évoqué la perspective du chemin de fer et je pense que nous allons voir dans quelle mesure les entreprises portugaises, l'administration sénégalaise et nos deux secteurs privés peuvent travailler ensemble avec le soutien de nos gouvernements pour développer les projets de cette nature. Bref, c'est dans ce cadre que j'invite nos deux secteurs privés à explorer toutes les opportunités qu'offre le Plan Sénégal émergent (Pse) surtout dans sa dimension partenariat public-privé», a lancé le chef d'État sénégalais.

Prenant la parole, le président Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, élevé auparavant au rang docteur honoris Causa par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est félicité de l'alliance stratégique qui lie son pays et le Sénégal.

Selon lui, cette alliance stratégique qui n'est pas seulement politique, militaire ou économique mais culturelle va renforcer par plusieurs projets. «On a tant de choses à faire ensemble dans des domaines qui complètent l'alliance stratégique concernant l'Atlantique Sud qui n'est pas séparée de l'Atlantique

Nord et même dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président a rappelé les différents accords importants qui ont été signés, on est maintenant dans la deuxième phase qui est celle des projets. Des projets dans l'espace, dans la mer, dans les océans, dans l'industrie, dans la coopération commerciale, dans le digital et cela va s'élargir».

CRISE INSTITUTIONNELLE EN GUINÉE-BISSAU : Dakar et Lisbonne pour une solution consensuelle

Interpellés lors de face à face avec la presse sur la crise institutionnelle que traverse actuellement la Guinée-Bissau, les deux chefs d'États (Sénégal et Portugal) se sont largement prononcés pour une solution consensuelle.

Premier à prendre la parole, le président Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa a appelé les différentes parties au respect des accords de Conakry. «Il y'a un accord signé par les différentes parties et salué par la communauté internationale. Il faut donc bien l'appliquer mais par des négociations».

Prenant la parole à son autour, le président Sall a indiqué que la position du Sénégal est d'obtenir un accord consensuel entre tous les acteurs. À ce titre, il a affirmé la disponibilité de la diplomatie sénégalaise à travailler avec tous les acteurs pour arriver à une solution consensuelle.