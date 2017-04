Les images fièrement posté sur les réseaux sociaux par les concerné montrant le Président de la République de Guinée en compagnie du Président Directeurs Général de ladite société et de ses colorateursdémontrent à suffisance le parti pris et surtout l'influence honteuse dans ce dossier.

Il faut noter que les anciennes pratiques dénoncées dans le temps refont surface dans notre pays.Malgré le Discours souverainiste et Africaniste du président Alpha Condé au sein même du palais de l'Elysée à Paris, le Guinée une fois de plus est victime d'une tentative de déstabilisation dans ses choix souverains de la part d'un cadre de l'ambassade de France et avec le plein appui de M. Kalil KABA , dont les intérêts sonnants et trébuchants dans cette affaire sont plus important.

Dans le cadre de la consultation pour le recrutement d'un nouvel opérateur pour la Gestion du Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), il est important de rappeler aux autorités guinéennes les éléments suivants : La République de Guinée a souhaité lancer une consultation pour le changement d'opérateur BESC à la suite de malversations et de gabegies financières par l'opérateur Béninois Jean Codo, via sa société ATPMS.

