Angola: Josefa Sacko pour l'augmentation des intrants agricoles dans le pays

Le ministre angolais de la Géologie et des mines, Francisco Queiroz, séjourne dans la ville de Saurimo,… Plus »

Selon la commissaire, les investissements doivent provenir du secteur privé et le secteur public doit créer et maintenir les conditions qui favorisent les investissements des secteurs productifs.

Selon elle, le processus de diversification économique en Angola nécessite des investissements qui vont au-delà de l'amélioration de la productivité agricole et, est basée sur le développement de l'agro-affaire et de l'agro-industrie.

Intervenant dans un séminaire sur la diversification économique et le développement du secteur agro-industriel, elle a cité la création d'entrepôts, usines de transformation des produits agricoles et la construction des voies de communication comme facteurs principaux pour les progrès du secteur dans le pays.

Luanda — La Commissaire de l'Union Africaine pour l'Economie Rurale et l'Agriculture, Josefa Sacko, a déclaré mercredi, à Luanda, que le développement de l'agro-industrie en Angola pourrait être atteint avec l'augmentation des intrants agricoles et d?investissement dans les infrastructures.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.