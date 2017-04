Congo-Kinshasa: Kasaï - Les Tshokwes et les Pendes accusés d'incendier les maisons des Lubas

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

Les mêmes sources indiquent que dans la ville de Tshikapa, certains jeunes drogués des communes de Dibumba I et II s'attaquent aussi aux non originaires du Kasaï.

Plusieurs familles se seraient refugiées dans la ferme Kota Koli en secteur de Munkamba, affirment les sources locales. Les mêmes sources attribuent ces actes aux notables et jeunes Tshokwes et Pendes, qui «agiraient avec la bénédiction de certaines personnalités de la province». Ils accusent les lubaphones d'accointances avec les miliciens Kamuina Nsapu, à la base de l'instabilité dans l'espace kasaïen.

Les villages de Kamako, Samba, Tukondo, Kabungu et Kamonia sont les plus affectés par ces tensions communautaires.

