Angola: Appel à la recherche dans l'enseignement supérieur

Le ministre angolais de la Géologie et des mines, Francisco Queiroz, séjourne dans la ville de Saurimo,… Plus »

La revue Honoris est éditée par la faculté de Sciences Juridiques et Politiques Gregorio Semedo, et est tirée à 1.000 exemplaires.

"Personne n'est propriétaire de la connaissance parce qu'elle est une propriété collective, ainsi partant de cette pensée, en présentant et divulguant les travaux de recherche, on transmet la connaissance », a-t-il dit ajoutant que dans la revue présentée les auteurs partagent leurs recherches.

António Miguel André qui a tenu ces propos au lancement de la revue scientifique "Honoris" de l'Université Gregório Semedo, a dit qu'il existait la quantité et la qualité, mais l'un des défis est la consolidation de la qualité qui dépend d'une forte recherche des enseignants et des apprenants.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.