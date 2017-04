Angola: Le marché de l'Or á la recherche d'un espace de référence

Luanda — Le sous-secteur de l'or sera bientôt très important dans la diversification de l'exploitation minière en Angola, avec l'entrée en fonctionnement de quatre nouveaux projets dans les provinces de Cabinda et de Huíla, et d'autres initiatives a annoncé mercredi, à Luanda, le ministre de la Géologie et Mines, Francisco Queiroz.

Sans donner de détails, le gouvernant qui intervenait à la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le marché de l'Or en Angola, a déclaré que ces projets sont prioritaires dans la stratégie du gouvernement angolais, dans le cadre de la stratégie de sortie de crise économique, diversifier les sources des ressources des changes.

Francisco Queiroz a dit que les perspectives de PLANE-GEO sur l'Or en Angola étaient très encourageantes, en imposant de ce fait, l'Agence Régulatrice du Marché de l'Or, promotrice de l'évènement, à assumer ses attributions quant au règlement rapide de ce marché aux termes de la loi, et qui soit préparée pour traiter comment structurer et organiser pour avoir des solutions aux problèmes et des défis qui se placent dans ce sous-secteur.

Il a admis un mouvement croissant dans l'exploitation minière artisanale de l'Or qui nécessite d'être contrôlé.

Selon le ministre, le marché en question, peut aussi conférer la sécurité et le refuge à la liquidité publique, constituer la réserve monétaire de l'État, outre d'être un moyen d'application des épargnes et être utilisée comme garantie contre la volatilité et la perte de valeur des moyens monétaires conventionnels.

Pour Francisco Queiroz, l'Agence de l'Or ne doit pas se limiter sur le marché de l'Or, elle doit également renforcer la relation avec l'autorité monétaire et de change du pays, la Banque Nationale d'Angola (BNA).