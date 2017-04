Angola: Signature d'un accord entre le Ministère de la Pêche et Exim Bank

Luanda — Le ministère angolais de la Pêche et la Banque d'Exportation et d'Importation de la Corée (Eximbank), ont signé mercredi, un accord de financement de 49 millions de dollars pour réhabiliter les installations de l'entreprise (Edipesca), situé au quartier Boavista, à Luanda.

L'accord signé par la directrice du Bureau d'études du Plan et de la Statistique du Ministère de la Pêche, Isabel Cristóvão, et le représentant de la Banque EXIM de la Corée du Sud, Choi Hong-Suk, vise également à canaliser le capital pour construire de nouvelles infrastructures qui va faciliter et améliorer le traitement du poisson.

Se confiant à la presse après la signature de l'accord, la ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto, a souligné que l'idée est de reconstruire l'ancienne infrastructure et construire un nouveau bâtiment de deux étages pour agrandir la capacité de congélation, conservation et de traitement du poisson.

La gouvernante a également reconnu les limites d'Angola au réseau de froid et de la distribution du poisson, ainsi que sa préparation pour le marché extérieur.

Pour ce fait, elle juge utile la demande d'appui du gouvernement angolais aux Sud-Coréens, pour financer non seulement la reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures, mais aussi d'aider à créer un réseau logistique de distribution du poisson plus efficacement, en tenant compte de l'expérience asiatique dans ce domaine.