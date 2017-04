Cameroun: L'ONU encourage les autorités à rétablir Internet dans les régions anglophones

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique centrale, François Louncény Fall, a exhorté jeudi les autorités camerounaises à examiner avec diligence les difficultés des populations et des entrepreneurs des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui sont privés d'Internet depuis mi-janvier 2017.

« C'est une situation déplorable. Mais je suis persuadé que cet important outil de développement, de communication et d'épanouissement collectif sera progressivement rétabli sur l'ensemble du territoire camerounais », a-t-il indiqué avant de quitter le Cameroun le 13 avril au terme d'une visite officielle de quatre jours.

Au cours de cette visite, M. Louncény Fall, qui est également chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), a fait un état des lieux et pu apprécier l'impact des mesures récemment prises par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des avocats et des enseignants d'expression anglaise, a précisé l'UNOCA dans un communiqué de presse.

« J'ai eu des échanges fructueux et pleins d'espoir avec les toutes les parties prenantes », a souligné le Représentant spécial au cours d'une conférence de presse à Yaoundé le 12 avril. Il a rencontré des représentants du gouvernement, des membres de la société civile, des leaders de l'opposition, des membres du corps diplomatique et ceux du système des Nations Unies.

Il s'est aussi entretenu avec des personnes arrêtées et détenues en lien avec la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, notamment Maître Felix Nkongho Agbor Balla et l'animateur radio Mancho Bibixy.

« J'encourage le gouvernement camerounais à prendre toutes les mesures qu'il jugerait appropriées, dans les meilleurs délais et dans le cadre de la loi, afin de créer des conditions favorables au renforcement de la confiance nécessaire à la sortie de crise », a noté M. Louncény Fall.

Dans cette perspective, il a souligné que « la poursuite d'un dialogue sincère et constructif tenant compte des acquis est primordiale ». Il a ajouté que, le cas échéant, les Nations Unies restent disposées à continuer à « accompagner cette dynamique afin de contribuer aux efforts des autorités et de leurs partenaires dans la recherche de solutions consensuelles et durables à cette situation ».