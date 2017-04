Congo-Brazzaville: L'ONG Femmes libérales sort des coulisses

Active depuis quatre ans sur le terrain, la structure présidée par Fanny Sawasawa a procédé à sa sortie officielle le mercredi 12 avril en fin de matinée au cours d'une cérémonie organisée à cet effet dans la salle de fête Bibi Play's située dans la commune de Kalamu le long de la célèbre avenue de la Victoire.

L'objectif primordial de la rencontre visait à présenter l'ONG Femmes libérales (F.L.) au travers de ses réalisations depuis son entrée en activité il y a quatre ans, soit en mars 2013. Les services offerts à la société par le biais de l'assistance apportée à une frange de la population démunie, plus particulièrement celle vivant dans les quartiers périurbains de la ville de Kinshasa.

F.L. œuvre essentiellement dans la promotion et la défense des droits des femmes et des enfants démunis. Les domaines d'intervention de l'ONG, a fait savoir la présidente Fanny Sawasawa, sont multiples avec à la clé la protection des droits des plus démunis. L'accent est mis sur des secteurs comme l'éducation, la santé publique, la sécurité alimentaire, le logement et la prise en charge des démunis.

L'ONG F.L. compte parmi ses réalisations des actions menées dans les différents secteurs d'interventions sus évoqués. Pour cela, elle cite notamment le maraîchage réalisé dans la commune de la N'Sele. Cette activité englobe la production et vente des produits maraîchers. Et, dans son prolongement, elle met un doigt à l'agro-alimentaire avec, entre autres, la fabrication de la confiture à base de papaye et de jus de citron.

Pour ce qui est du registre de l'aide directe aux enfants démunis, F.L. a ciblé le quartier Badara, une cité proche de l'aéroport de N'Djili dans la commune de la Nsele. Elle a assuré la prise en charge de petits misérables par une assistance de proximité. Ce, en leur offrant un toit dans un centre d'hébergement créé à leur intention d'une capacité d'accueil de vingt personnes.

Et, pour les femmes, une aide a été apportée à des démunies de Mikondo et de Kingasani. Une formation a été livrée à dix-huit filles-mères et garçons. Les premières en ont reçu en art culinaire de sorte à leur permettre de parvenir à leur autonomie avec les pratiques acquises. Au-delà de l'hébergement, il a été apporté aussi un appui à la scolarisation à vingt-cinq enfants issus de familles démunies à Badara, Ngaba et Kisenso. Et, sur le plan sanitaire, F.L. a contribué à la circoncision de quelques enfants de démunis.

Demande d'appui

Au nombre de quelques difficultés rencontrées jusqu'ici, la présidente a notamment évoqué la fermeture du premier centre d'hébergement à Bibwa dont la capacité d'accueil s'estimait à une vingtaine de filles-mères. Faute de moyens suffisants pouvant assurer aux jeunes pensionnaires un encadrement et un suivi adéquat. Jusqu'à présent les actions menées par F.L. ont été réalisées sans soutien extérieur.

En effet, les cotisations des membres et libéralités de certains particuliers ont jusqu'à présent servi tant bien que mal à couvrir les frais alloués à chacune d'elles. Ainsi, la présidente Fanny Sawasawa a profité de l'occasion offerte en ce jour pour lancer un appel à toute âme charitable à apporter un soutien à l'œuvre qui a l'ambition, a-t-elle dit, « d'étendre ses antennes dans les vingt-six provinces de la RDC, voire jusqu'à l'étranger ».

À cet effet, elle a fait cette adresse sur un ton qui a ému l'assistance : « Toute personne capable de nous venir en aide au moyen de dons, legs ou contributions de tout genre en vue de permettre à l ONG de réaliser ses projets ». Et d'ajouter à l'endroit de potentiels bailleurs de fonds : « Nous restons ouvertes à toute sorte de partenariat susceptible de mener les femmes libérales à un développement harmonieux, par-delà, nous avons besoin d'un appui qui permette à F.L. de se développer ».

La présentation de l'ONG achevée avec cette demande, elle a enchaîné avec celle des membres de son directoire. La vice-présidente Generose Mutanda, l'intendante Marthe Basoko et le chargé des questions techniques et sociales également conseiller psychologique, Guerschom Mbayo Ngandu, la secrétaire Sarah-Liz Cibenda. Elle a conclu son propos en parlant de l'adhésion à l'ONG qui est libre et ouverte à toute personne, physique ou morale. Pour ce faire, il suffit juste d'entrer en contact avec l'administration à ses bureaux au numéro 74 de l'avenue Mangayi, commune de Kasa-Vubu. Elle se charge de donner toutes les informations utiles à ce sujet.