Afrique Centrale: Grands Lacs - L'ONU encourage les pays de la région à renforcer la lutte contre les groupes armés illégaux

En ce qui concerne la situation politique en RDC, Saïd Djinnit a appelé les acteurs politiques congolais à mettre en œuvre scrupuleusement l'Accord du 31 décembre, afin de créer les conditions pour la tenue d'élections transparentes inclusives et pacifiques. « Je les exhorte à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à des violences », a-t-il poursuivi, en réitérant la disponibilité des Nations unies à soutenir et à accompagner les parties congolaises dans la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre.

Saïd Djinnit a salué le lancement le 18 février par la RDC, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du Mécanisme conjoint de suivi pour répondre à la menace croissante posée par les ADF. « J'appelle tous les pays participant à contribuer activement à ce mécanisme et à lui fournir les ressources nécessaires pour qu'il puisse remplir sa mission de manière efficace », a-t-il lancé.

« Les activités persistantes des groupes armés illégaux restent l'une des principales menaces pour la sécurité des populations et pour la stabilité de la RDC et de la région », a souligné Saïd Djinnit devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Il a insisté sur la nécessité d'accroître des efforts en vue de neutraliser ces groupes armés, dont les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) et les Forces alliées démocratiques (ADF), en s'appuyant sur les progrès réalisés jusqu'à présent par les forces armées congolaises (FARDC) avec l'appui de la Mission des Nations unies en RDC (Monusco).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.