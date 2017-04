Sénégal: Des ouvrages de l'ONAS pour prévenir les inondations à Diourbel

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

"Les problèmes d'inondations, dans cette ville, sont rencontrés dans les quartiers périphériques. On va travailler à trouver des solutions pour cet hivernage", en installant des motopompes "pour soulager ces populations et chercher les financements nécessaires pour réaliser les travaux complémentaires", a déclaré le DG de l'ONAS.

Il a insisté sur l'étape de Touba, une zone confrontée à des problèmes d'inondations où des travaux ont été déjà réalisés pour un montant de "plus de 8 milliards" de francs CFA, qui "ont permis de mettre hors inondation, la grande mosquée et l'essentiel des sites religieux" de la capitale du mouridisme.

"A Rouk Bou Séw, les travaux sont réalisés à plus de 90%", s'est félicité le DG de l'ONAS, selon lequel "il ne reste qu'à poser des grilles avaloires et procéder aux derniers raccordements des regards" d'assainissement.

