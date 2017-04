Sénégal: Dividende - UBA distribue 89 millions de dollars à ses actionnaires

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

Le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a remercié les Présidents de Conseil des filiales africaines de UBA en ces termes: "Au niveau du Conseil d'administration, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats financiers que Kennedy et son équipe ont réalisés en 2016. Kennedy et son équipe donnent la priorité au client et exécutent avec diligence le projet Customer First, ce qui, selon le Conseil, permettra d'améliorer durablement les performances du Groupe".

De même, les actionnaires se sont réjouis de la performance actuelle du Groupe, une croissance exceptionnelle en glissement annuel de 22% des revenus et de 32% du bénéfice porté à 297 millions de dollars, ce qui, selon les analystes, constitue la preuve de la résilience et de l'amélioration de la productivité de UBA.

Les actionnaires de l'institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, ont lors de la 55ème Assemblée Générale Annuelle de la Banque, tenue à Lagos ont approuvé le versement d'un solde de dividende de 65 millions de dollars au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en plus d'un dividende intérimaire de 24 millions de dollars payé à l'issue de l'audit de ses résultats du 1er semestre 2016.

