A titre d'exemple, CGF a enregistré en 2016 la cotation de cinq obligations islamiques dénommées « Sukuks ». Deux ont été émises par le Sénégal, deux par la Côte d'Ivoire et une ligne émise par le Togo pour un montant global à l'émission de 766 milliards de francs CFA. Preuve s'il en est encore que la finance islamique compte parmi les secteurs économiques les plus pourvoyeurs en ressources.

Ces dernières années, CGF a créé douze fonds communs de placement en plus de lancer des plans d'épargnes entreprises et des clubs d'investissements.

Lors de la cérémonie de lancement du premier fonds commun de placement halal de l'espace Uemoa « Al Baraka », la directrice générale de la Compagnie de gestion financière (CGF Bourse), Mme Odile Séne Kantoussan, a révélé que, depuis 1998, les Etats et les entreprises africaines ont pu lever plus de 6 000 milliards de francs CFA pour le financement de leurs investissements.

