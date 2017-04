Sénégal: Fatick - L'ONAS réfléchit à la réutilisation des eaux usées usées dans le maraîchage

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

Il est aussi prévu un réseau de drainage des eaux pluviales, un bassin de rétention à Peulgha /Daral, un quartier de la commune, ainsi que quatre zones au bénéfice des quartiers Poukham, Emetteur 1 et 2 et Mboubane, pour le stockage temporaire des eaux pluviales.

D'un montant de neuf milliards cinq cent millions de francs CFA, le projet d'assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales de la ville de Fatick est cofinancé par la Banque ouest africaine de développement (BOAD) et l'Etat du Sénégal.

"Dans le projet initial" dont bénéficie la capitale du Sine, "on avait prévu de rejeter ces eaux dans le bras de mer, mais on nous a instruits de privilégier la réutilisation de cette eau. J'ai demandé à mes services d'étudier cette possibilité", a-t-il dit.

