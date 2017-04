Sénégal: "Kirène" érige en priorité la sécurité des produits et des personnes

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

"Ce partenariat entre la BNSP et Kirène a abouti à la formation et à l'assistance sécuritaire du personnel de l'usine et des autres unités industrielles implantées un peu partout sur le territoire national conformément à notre mission", a expliqué le général Tine.

"Cette visite revêt un caractère symbolique. Que vous (le général Tine) preniez le temps de venir partager avec nous ce que nous faisons, notre engagement, notre passion et de savoir à quel point nous mettons du cœur sur tous ce que nous produisons dans le domaine de l'eau, du jus ou du lait, visite ne pouvait être plus importante que celle-ci", a dit Alcantara.

"Très heureux" de recevoir cette délégation des plus hautes autorités de la BNSP, M. Alcantara a estimé que cette visite témoigne de l'importance que ces dernières accordent à la sécurité des unités industrielles du pays. Ce déplacement du général Tine s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la BNSP et l'usine "Kirène".

"La sécurité de nos produits, des biens mais aussi et surtout des personnes est cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi depuis que nous nous sommes implantés dans cette zone, l'aspect sécuritaire a beaucoup évolué au travers d'une collaboration franche et étroite ainsi que des formations régulières dans nos différents services", a expliqué M. Alcantara.

Kirène (Mbour) — Le directeur général de la société agroalimentaire "Kirène", Alexandre Alcantara a mis exergue la préoccupation constante des responsables de l'usine par rapport à la sécurité des produits, des personnes et des biens, gage selon lui d'une "valeur ajoutée à l'entreprise et de la valorisation de ses produits".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.