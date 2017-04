La ville portuaire arrive en 12e position sur le plan africain dans le classement des 35 villes africaines étudiées par le cabinet Knight Frank.

Alors que les Camerounais se plaignent sans cesse de la flambée des prix du loyer notamment dans le centre des affaires à Akwa, le cabinet de consulting britannique spécialisé dans l'immobilier Knight Frank dévoile les conclusions d'un rapport qui confirme cette tendance. Douala présente en effet, le loyer moyen le plus élevé au Cameroun, selon l'étude «Africa Report 2017-Real Estate Markets in a continent of Growth and Opportunity» (Marchés de l'immobilier sur un continent en pleine croissance et riche en opportunités) publiée le 6 avril 2017 par le cabinet de consulting britannique spécialisé dans l'immobilier Knight Frank.

La ville portuaire arrive en 12e position sur le plan africain avec un loyer mensuel de 26 dollars, soit plus de 16 000 FCFA par mètre carré, devant Yaoundé (22 dollars le m2/mois ou 14 000 FCFA) qui occupe le 15è rang dans le classement des 35 villes africaines étudiées. Mais derrière les autres capitales des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) : Tchad, Guinée Équatoriale et Gabon.

Les 11 villes africaines qui devancent Douala des dix villes africaines les plus chères sont Lagos (67 dollars), N'Djamena (55 dollars), Malabo (37 dollars), le Caire (35 dollars), Libreville (35 dollars), Accra (35 dollars), Abuja (33 dollars), Abidjan (32 dollars), Alger (30 dollars), Maputo (27 dollars) et Luanda (80 dollars). La capitale angolaise a le loyer moyen de bureaux le plus élevé en Afrique, d'après l'étude du cabinet de consulting britannique spécialisé dans l'immobilier Knight Frank. Là-bas, le prix moyen du mètre carré dans l'immobilier de bureaux s'élève à 80 dollars par mois, contre environ 150 dollars le mètre carré par mois en 2015.

Cette baisse des prix des loyers découle de la diminution de la demande émanant des compagnies pétrolières comme pour les autres villes situées dans les pays producteurs de brut, apprend-on. «La demande pour l'immobilier d'entreprise provenant des compagnies pétrolières et des entreprises de services associés s'est réduite dans tous les pays africains producteurs d'hydrocarbure », a commenté Peter Welborn, président de la division africaine de Knight Frank.

Alger ferme le "Top 10" africain avec un loyer moyen mensuel de 30 dollars par mètre carré. Dans la ville la plus peuplée d'Algérie, le coût du loyer de bureau est le plus cher par rapport aux nations du Maghreb. Le prix moyen de la location au mètre carré est de 30 dollars le mois, nous renseigne le rapport. Près de dix dollars de plus que Casablanca, la 2e ville la plus chère au Maghreb (17è en Afrique) avec 20,50 dollars, suivie par Rabat (23è en Afrique) avec 17 dollars. Avec un coût mensuel de 10 dollars le mètre/carré par mois, Tunis est la ville la moins onéreuse pour les populations du Maghreb (33è en Afrique).

Dans le classement établi par le cabinet Knight Frank, Blantyre occupe la lanterne rouge avec 5,50 dollars avec un loyer mensuel de 26 dollars par mètre carré. Derrière des villes telles Nairobi (16 dollars), Antananarivo (15 dollars), Port Louis (15 dollars), Windhoek (14 dollars), Nouakchott (12 dollars), Gaborone (11, 50 dollars), etc.