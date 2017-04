Cameroun: Affaire Ibrahim Bello - De nouvelles preuves présentées

L'oncle de Bello, le nommé Yougouda auditionné par la police pourrait peut-être constituer le tendon d'Achille de cette affaire. Pourra-t-il supporté la pression qui viendra de par et d'autre pour que cette affaire s'estompe ? Le rapport précise que plusieurs personnes et témoins de cette affaire qui n'ont pas voulu que leurs noms soient cités dans l'enquête auraient déjà quitté la ville de peur de représailles. Affaire à suivre.

Aujourd'hui et après toutes ses preuves, l'Ong Mandela Center affirme encore sur la base des enquêtes menées qu'Ibrahim Bello a bel et bien été arrêté par plusieurs personnes qui le suspectaient de vouloir voler dans une voiture garée à 20 mètres du poste de police. Ces personnes ayant amenés Bello qui marchaient et s'exprimait au poste de police n'ont strictement rien avoir avec les sévices causés plus tard par les agents en service dans le poste de police.

Toujours d'après lui, pour s'y rendre la route d'Ombessa est inévitable car permettant de faire du stop pour emprunter un véhicule qui soit se rendant à Bafoussam soit se rendant à Foumban (ville où l'on emprunte les véhicules pour son village). Arrivé à Ombessa, le jeune Ibrahim Bello va faire un arrêt chez un de ses oncles braiseur de viande (vulgairement appelé « Soya » en jargon camerounais). Non loin dudit lieu, se trouvait le véhicule garé à 20 mètres du poste de police d'Ombessa appartenant à un certain Fotazong ; l'homme qui permis de déclencher les sévices sur le jeune Bello.

Face à la violation de plusieurs chartes et conventions internationales sur le respect des droits de l'homme signé par le Cameroun, le bon prétexte pour coincer dans les faits le régime autocratique de Paul Biya a permis à un consortium constitué de 11 Ongs et piloté par Mandela Center de mener une enquête approfondie sur le cas Ibrahim Bello le jeune camerounais mineur ayant été victime de torture par les autorités judiciaires du Cameroun.

