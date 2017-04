Algérie: Les "Fennecs" ont un nouveau sélectionneur !

Photo: FAF

Signature de contrat

Alors que les noms d'Aitor Karanka ou encore Joaquin Caparros étaient apparus ces derniers jours, c'est finalement un autre Espagnol à qui vient d'être confiée la sélection d'Algérie. Lucas Alcaraz est le nouveau sélectionneur des Fennecs, a annoncé la fédération jeudi.

A sa prise de fonction en mars dernier, Khereddine Zetchi, le nouveau patron de la FAF (Fédération algérienne de football) avait fait du recrutement d'un nouveau sélectionneur sa priorité. Et il avait des vues sur la filière espagnole. Ancien entraineur de Grenade remercié il y a 3 jours et remplacé par l'ancien international anglais et joueur d'Arsenal Tony Admas, Alcaraz, 50 ans, remplace ainsi le Belge George Leekens démissionnaire à la suite de l'élimination de l'Algérie en phase de groupes de la CAN 2017.

Celui qui « prendra ses fonctions dans les prochains jours » aura pour objectif de qualifier les Fennecs pour la CAN 2019 dont les éliminatoires démarrent en juin et également redresser l'équipe dans la course pour le Mondial 2018.