Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim - «Je me retire de toutes les instances du Planet Earth Institute»

Lalit rejoint plusieurs autres partis politiques et réclame la démission de la présidente de la… Plus »

Au sujet du Planet Earth Institute (PEI), elle souligne qu'il est bien réglementé et qu'il dépose tous ses rapports annuels audités. L'organisme l'a approchée pour l'ouverture d'une branche à Maurice. Le PEI a octroyé des bourses de doctorat et a aussi aidé plus de 600 enfants âgés de 11 à 13 ans à «rester dans la science», fait-elle ressortir. «Mon rôle et mon implication avec le PEI s'arrêtent là.»

Elle lance aussi un appel à la presse et aux partis politiques à être vigilants et responsables. «La liberté d'expression doit rimer avec la responsabilité», souligne-t-elle. Ameenah Gurib-Fakim maintient que dans tout ce qu'elle a fait, elle avait seulement l'intérêt du pays à cœur.

La présidente de la République a mis les points sur les «i» concernant l'affaire Alvaro Sobrinho et le Planet Earth Institute. «Je me suis retirée de toutes les instances du Planet Earth Institute.» Ameenah Gurib-Fakim a fait une déclaration à la Mauritius Broadcasting Corporation en milieu d'après-midi ce jeudi 13 avril 2017.

