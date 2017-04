Ile Maurice: Hôtellerie - La vente de Tamassa permet la rénovation de Lux* Grand-Gaube

Lalit rejoint plusieurs autres partis politiques et réclame la démission de la présidente de la… Plus »

Mara Delta est considéré comme le fonds le plus important sur les actifs immobiliers en Afrique. Il gère actuellement 537 millions de dollars d'actifs, ayant accès à de nombreuses opportunités d'acquisition. Cela comprend un important portefeuille d'actifs de qualité première à Maurice, en Zambie, au Kenya, en Ouganda, au Mozambique et au Maroc, entre autres.

Selon sa Chief Executive, Bronwyn Corbett, l'investissement qu'apportent le NPF et l'entrée d'une filiale spécialisée en Bourse souligne l'engagement et la confiance de Mara Delta.

D'autre part, Mara Delta se propose de lancer une filiale qui sera appelée à investir dans des immeubles avec des baux triples et à long terme dans le secteur de l'hôtellerie, en se concentrant sur les îles de l'océan Indien, nommément Madagascar, les Seychelles et Maurice. Cette filiale devrait par la suite faire une demande auprès des autorités boursières pour que ses actions soient cotées sur le marché officiel de la Bourse de Maurice au moment opportun.

Le nouvel investisseur stratégique de Mara Delta, le National Pension Fund (NPF), a contribué partiellement au financement de cette acquisition à travers un investissement de 12,8 millions de dollars américains (Rs 466 millions) et ce, au moyen d'une émission d'actions préférentielles non remboursables. Conformément à cette transaction, Mara Delta (Mauritius) Property Ltd, une filiale de Mara Delta, a racheté les murs de l'hôtel Tamassa de Néréide Ltd, une filiale du groupe hôtelier LUX* Resorts, ainsi que tous les droits qu'elle possède sur le terrain abritant cet établissement hôtelier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.