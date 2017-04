Algérie: Ouyahia appelle à soutenir l'agriculteur et l'industriel pour diversifier l'économie

Le responsable du RND a exhorté les Algériens à s'attacher à l'unité nationale qui représente, selon lui, la soupape de sécurité du pays, réaffirmant le soutien du RND à la politique et à la stratégie du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, a-t-il souligné, est "l'homme de la réconciliation nationale et de la concorde à l'origine du développement global que connait le pays".

Le SG du RND a en outre rappelé que le programme électoral de son parti repose sur la préservation de la sécurité du pays tout en évitant le discours qui sème la frayeur, et propose d'améliorer la gestion des affaires publiques, le développement de l'économie et la poursuite de la politique sociale de l'Etat.

Il a également affirmé que "tous ont l'obligation de contribuer à la préservation de la stabilité et la sécurité du pays afin de l'engager sur la voie du développement et de la prospérité économique et sociale".

Dans un meeting populaire animé dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai, M.Ouyahia a estimé que "l'Algérie doit investir davantage dans les secteurs des services, du transport terrestre et maritime et le soutien aux exportateurs pour se libérer des fluctuations imprévisibles des cours du pétrole".

Oum El Bouaghi — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RDN), Ahmed Ouyahia, a appelé jeudi à Ain M'lila (Oum EL Bouaghi) à soutenir l'agriculteur et l'industriel afin de diversifier l'économie nationale et sortir de la dépendance à l'égard de la rente pétrolière.

