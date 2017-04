Algérie: La réforme des programmes de formation en sciences médicales au centre d'une réunion à Bechar

La rencontre de Béchar intervient au terme d'une série de réunions, initiées en 2016, et destinées à approfondir la réflexion sur la refonte de la formation médicale, "afin de répondre aux nouvelles réalités de santé publique du pays, notamment, concernant la formation de base du médecin, qui nécessite une adaptation aux nouveaux besoins survenus avec l'amélioration du niveau de vie et le vieillissement de la population", souligne-t-on.

Intervenant dans le cadre de cette rencontre, organisée en présence du directeur général des enseignements et des formations supérieurs et de représentants du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Seddiki a indiqué que la refonte des programmes de la formation médicale "s'inscrit dans le cadre des réformes globales engagées dans le secteur de l'Enseignement supérieur, avec l'objectif de répondre aux nouveaux besoins en matière de santé publique ", et félicité les participants pour leur contribution aux travaux en commissions ainsi que pour la qualité des résultats obtenus.

Alger — La réforme des programmes de la formation en sciences médicales devant répondre aux nouvelles réalités de santé publique du pays, a figuré jeudi au centre d'une réunion ayant regroupé à Bechar les doyens des facultés de médecine, et présidée par M. Seddiki Ahmed Mohammed Salah Eddine, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

