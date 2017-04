Afrique: Coupe CAF - Le MC Alger se méfie des attaquants du Young Africains

Le MC Alger dispute ce samedi, au stade du 5 Juillet, la manche retour des 16es de finale bis de la Coupe CAF contre Young Africains de Tanzanie. Les Algérois ont été battu (1-0) lors du match aller. Ils ont ainsi un handicap d'un but de retard à remonter afin de se qualifier à la phase de poule de la compétition.

Même si la mission première du MC Alger est de marquer plus d'un but pour atteindre son objectif, il n'en demeure pas moins que le coach Kamel Mouassa veut mettre en place une défense plus compacte et plus solide pour éviter d'encaisser un but qui compliquerait davantage sa mission.

«Il faut rester vigilants durant toute la partie et éviter de commettre des erreurs derrière, car votre adversaire a une bonne ligne d'attaque capable de vous surprendre. Un match se joue durant 90 minutes et vous devez éviter toute forme de précipitation, car cela pourrait nous priver de remonter au score, et nous poussera à commettre des erreurs derrière, » a confié l'entraineur du MC Alger Kamel Mouassa dans des propos relayés par Le Buteur.

Toujours selon le journal sportif algérien, à travers l'ambiance qui règne actuellement au MCA, on sent qu'il y a une grande mobilisation au sein du groupe et la direction du club, car ce rendez-vous est très important, pour la simple raison qu'une victoire de deux buts d'écart permettra aux coéquipiers de Hachoud de se qualifier à la phase de poules de la Coupe CAF. Les joueurs affichent une grande détermination, car ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, eux qui doivent jouer tout simplement l'une des rencontres les plus importantes de la saison.