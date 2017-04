Afrique: Coupe CAF - La JS Kabylie veut montrer un autre visage face au TP Mazembe

La JS Kabylie a repris le chemin des entraînements hier au stade du 1er novembre, afin de préparer le match retour face au TP Mazembe comptant pour les barrages de la Coupe CAF. Battus 2-0 par les Corbeaux à Lubumbashi dimanche dernier lors de la manche aller, les gars de Tizou Ouzou ont une « remontada » à faire afin d'accéder à la phase de groupe de la Coupe CAF. A quelques jours de la rencontre, l'entraîneur de la JS Kabylie, Mourad Rahmouni, évoque la réception du TP Mazembe.

« Face au TPM, mon équipe n'a pas eu beaucoup de solutions parce que l'effectif n'était pas au complet. Je déplore des absences de taille, lesquelles nous ont handicapés. Défier le TPM sans 4 joueurs importants c'était perdu d'avance. On n'a emmené que 16 joueurs, c'est avec les moyens du bord que j'ai composé mon équipe. A Tizi Ouzou, ce sera un autre match... J'espère que la JSK va montrer un autre visage », a déclaré Mourad Rahmouni.

L'entraîneur des Canaris ne se berce toutefois pas excessivement d'illusions. « En football, tout peut arriver. Actuellement, on se concentre pour sauver notre saison en Championnat (la JSK est 14eme avec 22 points, devant le CA Batna et le MOB, ndlr). Même si la Coupe de la Confédération n'est pas notre objectif, on va jouer à fond au match retour, si on passe on sera heureux et si on tombe ce ne sera pas la fin des temps pour la JSK... »

Pour le plan des entraînements, le staff technique kabyle axera le travail sur la récupération et la forme psychologique. Cependant, son grand souci c'est que des joueurs sont sanctionnés et d'autres blessés et incertains de jouer le match. En effet, Berchiche et Ferhani sont suspendus, alors que les Raiah, Aiboud et Mebarki sont toujours aux soins. Rahmouni est donc dans l'obligation de trouver les solutions et faire avec les joueurs disponibles pour cette rencontre des barrages de la Coupe CAF.