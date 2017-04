Cote d'Ivoire: Michel SAPIN - "La Zone franc impose à la France un ensemble de sujétions"

interview

Le ministre français de l'économie et des finances Michel Sapin, participe à Abidjan à la réunion des ministres des finances de la zone franc. Il répond à quelques préoccupations sur le franc Cfa et son espace économique.

Quel est l'objet des réunions des Ministres des finances de la zone franc ?

Ces réunions régulières sont nécessaires pour faire vivre les accords de coopération monétaire entre les Etats de la Zone franc. Ces accords, uniques au monde, constituent en engagement fort entre tous les Etats membres. Ils offrent un cadre institutionnel permettant de renforcer la stabilité macroéconomique et financière, de contribuer à la croissance économique et au développement, et d'approfondir l'intégration régionale. Cette réunion sera l'occasion de réaffirmer cet engagement rassemblant tous les pays de la Zone franc dans un environnement économique moins favorable. Ces réunions permettront également d'échanger et de partager nos réflexions sur un certain nombre de thèmes précis d'intérêt communs : nous évoquerons ainsi, par exemple, l'expérience des pays africains sur les marchés financiers internationaux afin d'en tirer des leçons pour les Etats de la Zone franc.

Quel est le rôle de la France dans le dispositif de la Zone franc ?

La France occupe un rôle particulier dans les accords de la Zone franc : elle assure la convertibilité illimitée des monnaies, des francs CFA de la zone UEMOA et de la zone CEMAC, et du franc comorien. Ainsi, si les réserves de change des banques centrales devaient être épuisées, la France s'engage à assurer la convertibilité des monnaies de la zone, à parité fixe. Du fait de cette garantie de convertibilité illimitée, la France est représentée au sein de certaines instances des banques centrales que sont la BCEAO, la BEAC et la BCC. Mais elle y est minoritaire et sa voix n'a pas de poids prépondérant sur celle des autres. En revanche, la France n'est pas représentée au sein des instances décisionnelles de la Zone franc que sont les Commissions, les conseils et comités ministériels ou les conférences des chefs d'Etat. La France n'est donc qu'un partenaire de la Zone franc, et c'est à ce titre que je participe à ces réunions semestrielles.

Quels sont les avantages et inconvénients de l'appartenance à la Zone franc pour les pays africains ?

Avoir une monnaie unique est un avantage certain pour l'intégration régionale et plus particulièrement le développement des échanges commerciaux. Les marchés des pays de l'UEMOA, par exemple, sont des petits marchés : l'existence d'un grand marché régional commun favorise les économies d'échelle et donc la possibilité de produire à moindre coût. Grâce à la monnaie et au marché commun, les entreprises peuvent développer leur activité au-delà des frontières nationales et profiter des avantages que procurent la Zone franc.

Par ailleurs, la parité fixe avec l'euro est un facteur important de stabilité monétaire et financière, qui accroît la résilience économique des pays de la Zone franc. La maîtrise de l'inflation, davantage sous contrôle que dans les autres pays d'Afrique subsaharienne, est également bénéfique aux économies et aux populations. Enfin, l'euro étant une monnaie stable, l'ancrage apporte de la lisibilité et de la crédibilité internationale, ce qui est favorable aux échanges avec le reste du monde et aux investissements.

En contrepartie de cette appartenance à la Zone franc, les pays membres doivent faire preuve d'une certaine discipline en matière budgétaire, comme dans toute union monétaire. C'est pour cette raison que les pays ont adopté des critères de convergence. C'est l'expression de la solidarité et de l'équité entre les pays membres de la Zone.

Quels sont les avantages ou inconvénients pour la France ?

Pour la France, la Zone franc offre une instance de dialogue régulier pour notre coopération avec l'ensemble des Etats de la zone, qu'il s'agisse de la coopération économique, de la coopération monétaire et financière. Au-delà des aspects économiques, les institutions de la Zone franc où la France est représentée, comme la Réunion des Ministres qui a lieu cette année à Abidjan, permettent également d'aborder les sujets économiques d'intérêt commun.

La Zone franc impose à la France un ensemble de sujétions : la France offre une garantie de convertibilité illimitée aux Etats africains, elle garantit la rémunération des avoirs sur le compte d'opérations, elle garantit également la perte de change que pourraient subir ces avoirs. Au final, la Zone franc est un ensemble de droits et obligations qui assurent un équilibre global.

La Zone franc favorise-t-elle les relations économiques entre la France et les pays africains ?

La Zone franc est un partenaire commercial majeur et historique pour la France : les exportations françaises à destination de la Zone franc ont représenté en 2016 environ 45% des exportations françaises vers l'Afrique subsaharienne et 23% de nos importations en provenance de l'Afrique subsaharienne, alors que la Zone franc ne représente que 10% du PIB de l'Afrique subsaharienne. En 2016, la France a ainsi exporté pour près 4,9Mds€ de biens dans la Zone franc et a importé 1,7Md€ de biens en provenance de la Zone franc.

Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, la France est son premier fournisseur hors produits pétroliers, avec 14% de part de marché, juste devant la Chine. La Côte d'Ivoire est notre troisième marché en Afrique sub-saharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, et notre second fournisseur en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud. La France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec un stock d'IDE de 2,6 Mds€. Il existe environ 700 entreprises françaises en Côte d'Ivoire, dont près de 200 filiales. Cette présence est perceptible dans tous les secteurs d'activités économiques du pays. Il est également intéressant de rappeler que les entreprises françaises contribuent à hauteur de près de 50 % aux recettes fiscales de l'Etat ivoirien.

Si la France est un partenaire commercial important pour les pays de la Zone franc, d'autres partenaires le sont également. Les produits français ne représentent que 20% des importations des pays de la Zone franc, et ceux-ci n'exportent que 4% de leurs biens vers la France. La Zone franc n'est pas un obstacle à la diversification des échanges des pays de la zone. C'est d'ailleurs une bonne chose lorsqu'elle se fait dans le cadre d'une concurrence libre, responsable et transparente.

Êtes-vous confiant sur les perspectives économiques en Afrique pour 2017 ?

Il est vrai que l'Afrique subsaharienne connaît aujourd'hui une conjoncture moins favorable que lors de la décennie passée et c'est un point que nous allons aborder au cours de notre réunion. La Zone franc n'est pas épargnée. Je tiens toutefois à souligner que de nombreux pôles de croissance existent en Afrique subsaharienne et que des pays de la Zone franc en font partie. Le taux de croissance en UEMOA a d'ailleurs été de 6,8% en 2016 et devrait dépasser 7% en 2017. C'est une performance bien supérieure à la croissance observée en Afrique subsaharienne, de 1,4% en 2016 et des prévisions de 2,6% en 2017.

Pour autant, certaines vulnérabilités doivent être prises en compte dans un contexte de volatilité accrue et d'incertitude sur l'environnement économique international. Ces vulnérabilités peuvent être de nature exogène, comme la volatilité des cours des matières premières ou la baisse durable des cours des hydrocarbures. Elles sont aussi endogènes, comme par exemple le risque de surendettement. Il convient donc de traiter ces vulnérabilités, externes et internes, pour ne pas en subir les effets négatifs à moyen terme. La Zone franc ne doit pas faire exception, et ces réunions constituent d'ailleurs une opportunité pour contribuer à définir des politiques économiques permettant de renforcer les économies de la Zone franc face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer.