Afrique: 2 milliards de personnes consomment de l'eau contaminée par des matières fécales

L'OMS recommande donc un investissement massif des pays dans les infrastructures. Les dépenses des pays en matière d'eau et d'assainissement ont beau avoir augmenté depuis trois ans, l'effort reste en effet insuffisant dans une large majorité des cas. Garantir l'accès à l'eau potable est pourtant une priorité. C'est même l'un des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Mais selon l'OMS, celui lié à l'eau ne sera pas atteint si les financements n'évoluent pas plus vite.

Et dans ce domaine, les pays africains ne fournissent pas tous les mêmes efforts, note Fiona Gore, du département Eau, Assainissement et Hygiène à l'OMS. L'Angola, le Botswana et l'Algérie figurent ainsi parmi les bons élèves. « Beaucoup d'avancées peuvent être faites sur les dix, quinze prochaines années, afin de permettre d'apporter de l'eau saine, fiable, et prévenir des maladies », avance Fiona Gore.

