Angola: Le pays prend des mesures concrètes en politique

Luanda — Au cours des 15 années de paix, l'Angola a pris des mesures concrètes dans la vie politique, en particulier dans la préservation des droits, devoirs et garanties des citoyens.

Cette déclaration a été faite par le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, António Bento Bembe, à l'ouverture jeudi, du débat public sur le rapport de l'État angolais à présenter au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, sur le respect des droits civils et politiques pour les années 2013-2017.

Bento Bembe a réaffirmé l'engagement de l'Etat angolais, visant à parvenir à la réalisation et à l'amélioration progressive de l'exercice des libertés et garanties fondamentales des citoyens.

Il a souligné que cette action était menée à travers des programmes spécifiques, notamment avec l'adoption d'instruments législatifs et programmatiques, afin de créer un environnement propice à la mise en œuvre.

"Grâce à l'environnement de plus en plus de stabilité et normalisation démocratique, l'Angola présente périodiquement ses rapports internationaux, adoptant ne politique de grand rapprochement avec les partenaires nationaux et internationaux, dans la préparation de ces rapports, précédés de consultations publiques et débats pour recueillir les opinions et la confrontation de contenus", a-t-il indiqué.

Le débat d'une journée aborde des questions relatives aux droits de l'homme, droits civils et politiques en Angola, la vision des institutions publiques et la vision des organisations de la société civile.

L'événement vise à renforcer les capacités techniques des institutions impliquées dans la promotion et protection des droits de l'homme, en particulier dans la collecte d'informations pour la préparation du rapport étatique.

Promouvoir les mécanismes de défense des droits civils et politiques, diffuser et analyser les recommandations du Comité des droits de l'homme, renforcer les capacités techniques des membres de la société civile sont d'autres objectifs de la rencontre.