Angola: Lunda Sul - La mine CAT-E42 produit plus d'un million de carats

Saurimo — La mine de diamants CAT-E42 de la société minière de Catoca, avec une capacité de production annuelle de plus d'un million de carats, dont le travail de prospection a commencé en 2004, a été inaugurée jeudi par le ministre de la Géologie et des Mines, Francisco Queiroz.

Le projet minier, situé à sept kilomètres de la mine de Catoca, sera exploré jusqu'à 150 mètres de profondeur et a une productivité annuelle de plus d'un million de carats et des réserves de l'ordre de 5,5 millions de tonnes de minerai.

Se confiant à la presse, le chef de la planification minière de Catoca, Rómulo Mucase a déclaré que le projet, avec une durée de vie de quatre ans, couvre une superficie de cinq hectares et a permis de créer plus de 50 emplois.

Il a indiqué comme des contraintes possibles, la proximité de la rivière Luiti, ce qui peut influencer la phase de production et limiter la profondeur de la mine et la durée de vie de la cheminée.

"Avec la technologie disponible, nous ferons tout notre possible pour renverser la situation et je pense que nous aurons le premier diamant de CAT E-42 entre les mois de mai et juin de cette année", a-t-il dit.

La Société Minière de Catoca Lda est une entreprise angolaise de prospection, exploration, récupération et vente de diamants, formée par l'Endiama, l'Alrosa, la LLV et l'Odebrecht.

Catoca est le plus important projet de diamants d'Angola, chargé de l'extraction de plus de 75% des diamants angolais.