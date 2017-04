Afrique: Tour du Togo 2017 - Le Belge Stein Van Couter enlève la 3è étape

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

La prochaine course a lieu ce vendredi entre Kara et Tchamba, longue de 108 km.

« C'est vrai qu'il fait chaud, très chaud... c'est la 3étape, et je m'habitue au climat et ça va de mieux en mieux... et pour la prochaine étape, je vais jouer (courir) pour la victoire »

« Je suis très heureux. Lors de la première étape, je n'étais pas très bien dans la course, a-t-il dit à l'issue de l'étape en anglais. Hier à la fin de l'étape, j'ai pris la deuxième place à la fin de la course. Aujourd'hui j'ai fini en sprint avec deux autres coureurs » s'est-il réjoui avant de parler du climat.

La troisième étape du 26è tour cycliste international a souri au Belge Stein Van Couter. Longue de 61 km, cette manche a eu lieu entre Kanté et Kara. En franchissant la ligne d'arrivée en 1heure 20 min, le Belge devance le Hollandais Nobel Rick et le Burkinabè Nkiema Aziz.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.