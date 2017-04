Gabon: MARATHON - Les 10 km de Port-Gentil »

Les athlètes de Port-Gentil seront gratifiés d'une compétition internationale le 25 juin 2017. La coordination générale du marathon du Gabon a été reçue par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA, le 12 avril dans son cabinet.

La compétition sera « un 10 km » sur route. Le marathon respectera les standards de la Fédération internationale d'athlétisme. Le parcours devrait d'abord être certifié par un mesureur officiel de l'instance internationale de la discipline. Il y aura un plateau élite avec notamment le record du monde du 10 km. Cette compétition n'est pourtant pas élitiste, c'est un rendez-vous populaire, une course qui doit concerner l'ensemble de la population et des sportifs du Gabon et de l'étranger, qui souhaiteront participer le 25 juin prochain à Port-Gentil.

L'événement de la capitale économique du pays donnera lieu à une remise de diplômes, un chronométrage sur puce électronique et d'autres surprises. Des prix sportifs sont prévus pour les meilleurs coureurs. « Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une organisation de haut niveau international, qu'elle se déroule à Paris, à Londres ou à Libreville. Ce qui se déroulera à Port-Gentil le 25 juin, respectera le même standard organisationnel. Nous saurons la même ambition pour le 10 km de Port-Gentil que celle que nous avons pu avoir pour le marathon du Gabon ou dans d'autres villes ou d'autres continents » a expliqué le Coordinateur général, Benjamin BURLOT.

Port-Gentil va accueillir « un 10 km » qui sera labellisé d'ici 2 ans par la Fédération internationale d'athlétisme, et qui deviendra le 1er « 10 km » du continent africain. Cependant, le parcours de la course qu'abritera la ville du pétrole, est en cours d'identification. En début, une équipe de mesureurs se rendra dans la localité pour métrer « ces 10 km ». Le départ et l'arrivée du marathon baptisé « le 10 km de Port-Gentil », seront retenus pour la tribune officielle sur le boulevard Léon MBA.