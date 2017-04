Guinée: Labé - Les rideaux sont tombés sur les jeux scolaires régionaux

Une autre exclusion interviendra de façon logique 12 mn avant le coup de sifflet final et c'est le capitaine de Pita qui fauchera sèchement l'adversaire qu'il marquait d'un tacle appuyé obligeant l'arbitre à sortir un second rouge ,donc c'est réduit à 9 que les visiteurs tenteront d'accrocher un nul qui les aurait permis d'aller au moins aux tirs aux buts mais hélas ils n'y parviendront pas jusqu'au coup de sifflet de maitre Fadiga.

Au retour ,les locaux vont tourner le ballon dans un récital bien maitrisé et en profiteront pour planter un second but. Malmenés et menés au score les visiteurs en vert montreront du caractère mais un peu trop en multipliant les fautes et contacts dangereux parfois même inutiles comme la faute du gardien ayant prévalu à son éviction n première mi temps.

Le stade Elhadj Saifoulaye Diallo a abrité la finale du tournoi inter régional entre les deux équipes qui ont tiré leur épingle du jeu dans les régions de Mamou et Labé notamment la formation de Pita et celle de Labé qui a survolé les débats dans la région du même nom.

