Guinée: Saloum Cissé avertit - "Nous n'avons peur d'aucun journaliste"

"Il y a certaines radios qui sont en train de faire de la délation. Nous, nous connaissons la déontologie. La presse a un rôle très important à jouer au niveau de la démocratie. Mais quand les radios se permettent d'attaquer des personnes, c'est que l'objectif est raté. Il est vrai que certains éduquent. D'autres par contre prennent langue avec des tierces personnes pour attaquer et détruire. Je n'ai jamais répondu à un journaliste et je ne le ferai pas. Moi, je suis quelqu'un d'imperturbable, je suis serein et je continuerai ma marche comme le veut la vocation du parti. Nous n'avons peur d'aucun journaliste. Que cela soit clair. Il faut savoir que quand tu veux attaquer quelqu'un pour le détruire, les gens qui t'écoutent et qui te lisent se feront aussi une idée", a-t-il indiqué.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.