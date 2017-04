Maroc: Ydia, nouvelle victime du système de santé défectueux

Ydia ne pouvait-elle pas bénéficier des soins nécessaires dans une grande province comme Tinghir, ou dans la capitale de sa région Draâ-Tafilalet? Malheureusement, et même quand les équipements et matériels médicaux sont disponibles, encore faut-il trouver les profils nécessaires !

Et cette fois-ci, le médecin recommande à la famille de transférer la petite à l'hôpital Omar Dkhissi, à Fès. Mais encore faut-il disposer d'une ambulance, ce qui n'était pas possible. Le père fait appel à ses connaissances et il a fallu attendre l'arrivée d'une ambulance de la commune de Toudgha, à 170 km, pour ensuite faire un voyage de 350 km. Ladite ambulance n'était pas équipée de matériel médical.

Tombée alors qu'elle jouait dans son village aux Gorges de Toudgha, à une trentaine de kilomètres de Tinghir, elle fut vite évacuée à l'hôpital le plus proche. Un scanner fut établi. Mais on n'a pas pu l'interpréter correctement en l'absence de médecins compétents. Le père d'Ydia l'a évacuée alors à l'hôpital Moulay Ali Chrif d'Errachidia. Un autre scanner a été requis mais en vain.

