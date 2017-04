Maroc: Second Salon agricole des produits de terroir à Khénifra

Signature de conventions de partenariat portant sur la réalisation de projets agricoles

Trois conventions de partenariat relatives à la réalisation de projets de développement agricole, ont été signées, mercredi à Khénifra, entre la Chambre d'agriculture de la région Béni Mellal-Khénifra et des acteurs du secteur agricole.

Signées en présence du gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, et de responsables et élus locaux, ces conventions s'inscrivent dans le cadre des objectifs du Plan Maroc Vert (PMV) visant à promouvoir le secteur agricole dans le contexte des défis auxquels il fait face dans son environnement régional et international.

Il s'agit d'une convention-cadre ayant pour objectif de réaliser des projets de développement du secteur agricole au niveau de la province, à travers l'amélioration des techniques de production, la formation et l'encadrement des agriculteurs afin d'améliorer leur revenu. Signée par le président de la Chambre régionale d'agriculture, M'Hamed Riad, et le président de l'Assemblée provinciale de Khénifra, Oughbal Saleh, ladite convention vise à mettre en œuvre des projets agricoles pour le développement du secteur et l'amélioration du niveau de vie de l'agriculteur.

Elle a également pour objectif de soutenir les activités génératrices de revenu au profit des coopératives et associations agricoles et de garantir l'insertion de la femme rurale dans le développement à travers la création de coopératives et associations féminines et l'organisation de salons et forums agricoles.

S'agissant de la deuxième convention, elle porte sur la réalisation de projets de développement pour l'amélioration de la productivité des viandes rouges au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra afin de développer l'élevage bovin à travers l'hybridation industrielle ainsi que la création d'unités d'insémination, de production fourragère et d'encadrement d'agriculteurs.

Signée par M. Riad et le président de la Fédération du Moyen-Atlas pour la production et la commercialisation des viandes rouges, Taoufiq Abdelaziz, cette convention ambitionne de créer de nouveaux horizons de l'hybridation industrielle au niveau de la région, et d'encadrer des unités d'élevage bovin à travers l'appui technique et le transfert des technologies, outre la création d'unités d'insémination bovine et de production fourragère.

La troisième convention, portant sur la création d'un partenariat entre la Chambre d'agriculture et l'Institut technique agricole de Fquih Ben Salah, vise, quant à elle, la formation en matière d'élevage avicole, du lapin, apicole, bovin, ovin et de chèvres, et de techniques d'irrigation localisée. Ces conventions ont été signées en marge des 1ères Assises d'agriculture de la province de Khénifra.

Parallèlement à cette rencontre, le gouverneur de la province a procédé, en compagnie de différents responsables locaux, à l'ouverture du 2ème Salon agricole des produits de terroir à Khénifra.