Maroc: Roberto Fonseca impressionné par la musique Gnaouie

L'artiste cubain Roberto Fonseca s'est dit, mercredi à Casablanca, impressionné par la musique marocaine notamment l'art de Gnaoua. S'exprimant lors d'un point de presse, Fonseca qui s'est produit mercredi à l'Hypodrome Casa-Anfa dans le cadre de la 12ème édition du Festival "Jazzablanca" a fait savoir qu'une fusion de la musique Gnaoua figurera au menu de son futur projet.

L'artiste qui a développé un concept d'union entre instruments électro-analogiques et africains, orgue Hammond et luth n'goni, congas et tambour tamani, le tout combiné dans une synthèse de groove afro-cubain et de tradition des griots, a déjà visité le Maroc lors de sa participation au Festival de la musique sacrée de Fès.

Ce natif de La Havane a affirmé que ses débuts étaient avec la batterie à l'âge de quatre ans, avant de donner le premier concert professionnel dans un groupe qui adaptait les hits des Beatles.

Organisé avec l'appui de Casablanca Event et animation, la Fondation BMCI et la Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC), le Jazzablanca, qui se poursuit jusqu'au 16 avril, accueille une brochette de grands artistes venus des quatre coins du monde.

Le Festival propose aux musiciens confirmés et en herbe des master class et des ateliers pour les enfants. Les "Bidaouis" ont l'occasion d'apprécier des spectacles de grandes stars telles que le groupe Pink Martini (USA), Christian Scott (USA), Murray Head (Royaume-Uni), Roberto Fonseca (Cuba), Aaron (France), Robyn Bennett & Bang Bang (USA/France), Groupe 5'oclock (Côte d'Ivoire) et Atlantic Soul Orchestra (Royaume-Uni).