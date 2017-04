Sénégal: Incendie meurtrier - Quand un pèlerinage vire au drame

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Il faut donc éviter tout amalgame susceptible d'affecter l'unité nationale, surtout dans ce contexte mondial marqué par la montée du radicalisme religieux sur fond de haine et de rejet de l'autre dans sa différence. C'est dire que Macky Sall marche sur des œufs. Il doit savoir manier la carotte et le bâton.

Mais on comprend bien que de telles mesures, si elles venaient à être adoptées, ne sauraient se passer d'une vaste campagne de sensibilisation, au risque de donner l'impression que les autorités sénégalaises ont une dent contre la communauté musulmane, de loin la plus nombreuse au pays de la Téranga.

Au regard de ce qui précède, on peut affirmer que très rarement le pèlerinage de Médina Gounass se termine dans la joie. Alors pourquoi ? C'est le lieu d'en appeler à la responsabilité des autorités sénégalaises qui ne doivent plus se contenter, après chaque catastrophe, de présenter des condoléances aux familles des victimes. Il faut, en sus, des mesures rigoureuses pour parer désormais à toute éventualité, tant la comptabilité macabre devient longue.

En 2010, six personnes avaient péri et plusieurs autres avaient été blessées dans des conditions similaires. En 2014, une partie du site avait été complètement ravagée par les flammes. On oublie volontiers l'incendie qui s'était produit en 2013, dans une école coranique du quartier dakarois de la Médina, au cours duquel neuf jeunes talibés avaient perdu la vie.

