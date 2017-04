Madagascar/La Réunion - Corsair allège les prix

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

Ainsi, « On espère amener 14 000 touristes de plus à Madagascar chaque année », ambitionne ce dernier. Reste à savoir si la capacité ainsi que la qualité des infrastructures d'accueil de la Grande île seront à la hauteur d'une telle vision.

« Désormais, chaque dimanche, il y aura un vol vers la Réunion au départ de la capitale et vice-versa à un "juste prix" de 198 Euros soit 700 000 ariary TTC sans bagage et 238€ avec bagage.

On affiche que 130 000 voyageurs au départ de La Réunion vers Madagascar et seulement 75 000 voyageurs de la Réunion vers Antananarivo », a t-il indiqué lors d'une rencontre avec la presse en marge de l'annonce de l'ouverture la nouvelle ligne Tanà- La Réunion, à l'hôtel Colbert, hier.

Madagascar ne sera plus la destination la plus chère des îles de l'océan Indien. Corsair vient d'ajuster le tarif des billets vers la Grande îletr.

