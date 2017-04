Afrique de l'Ouest: Michel Sapin - "La zone Franc doit être aux mains des Africains"

Michel Sapin a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre, en Côte d'Ivoire, un certain nombre de programme de stabilité en collaboration avec le Fonds monétaire international (Fmi). Car, dira-t-il, l'économie du pays se développe de plus en plus.

On sent, sous l'ère de l'actuel Président, une volonté de modernisation, c'est tout cela que la France doit pouvoir accompagner », a-t-il fait savoir.

Le ministre français a rappelé que la relation entre la Côte d'Ivoire et la France est une histoire ancienne, mais très forte. Qui se construit aujourd'hui sur de base solide, « en particulier compte tenu de la manière dont le pays a retrouvé sa stabilité et sa capacité de croissance.

Le ministre français des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin est plus que jamais convaincu que la zone du Franc de la communauté financière africaine (Fcfa) affiche une stabilité. Il l'a déclaré au sortir d'une audience avec le Président de la République Alassane Ouattara, ce jeudi 14 avril, à Abidjan Plateau.

