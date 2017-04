Afrique: CHAN 2018 - Les Barea ne sont pas encore au complet.

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

Le match retour de la première rencontre face au Malawi se jouera à Blantyre le 30 avril. En cas de victoire, le Mozambique sera le prochain adversaire des Barea de Madagascar au second tour de cette course à la qualification pour la CHAN 2018 qui se déroulera au Kenya

On sait par contre que leur appel en équipe nationale dépendra de la prestation de la CNaPS, en match retour des 1/16es de finales de la Coupe de la confédération africaine de football qui se jouera à Luanda ce samedi, contre le Club Recrativo Desportivo do Libolo.

Jusqu'ici la fédération malgache de football a retenu les noms des vingt-quatre joueurs qui ont débuté le regroupement, depuis mercredi à Carion. On note entre autres, la forte présence des clubs Elgeco Plus qui recense huit joueurs et de Fosa Juniors qui en compte sept.

