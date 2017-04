Algérie: Un nouveau médicament produit au pays grâce au partenariat international

L'installation de l'usine a été décidée depuis trois ans et a obtenu en avril 2016 l'autorisation de fabriquer le produit, grâce "aux facilités accordées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière", a souligné M. Achaïbou.

Un second produit, absent du marché national et indiqué dans les traitements d'infections gynécologiques, est aussi produit à Constantine par les deux partenaires.

Par la même occasion, Samira Lehtihet, Pr. au service rhumatologie à l'établissement hospitalier spécialisé de Douéra, a présenté une étude qui a révélé "l'ampleur de l'insuffisance en vitamine D et la faible ration calcique de l'ensemble de la population des femmes ménopausées âgées de 45 ans et plus".

"La particularité du laboratoire en est que 75% du chiffre d'affaires réalisé en Algérie est issu de la production nationale selon les normes et les standards européens. En outre, il y a eu un transfert de savoir-faire entre nos équipes et celles du partenaire local", a ajouté M. Acahaïbou, précisant que le laboratoire vise la production d'un million de boîtes du médicament entrant dans le traitement de l'ostéoporose.

Dans le cadre du partenariat entre le laboratoire algérien Union pharmaceutique constantinoise et le laboratoire français Innotech, l'Algérie sera en capacité d'améliorer la qualité de ses médicaments produits localement et de réduire la facture d'importation, a déclaré le docteur Karim Acahaïbou, directeur Nord Afrique du laboratoire.

