Madagascar: Enawo - Les dégâts estimés à 415 millions de dollars

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars, laissent croire que certaines localités vivent dans le chaos. D'après le communiqué du ministère des Finances et du budget, les pertes sont estimées à 415 millions de dollars.

« Cette estimation est effectuée sur la base d'une modélisation quantitative des risques effectuées par une équipe de la Banque mondiale », précise le document.

Très puissant, Enawo a presque tout balayé sur son passage dans certaines régions de la Grande île. La région de Sava est la plus affectée. D'énormes dégâts sont constatés dans les infrastructures et bâtiments. Les pertes sont évaluées à 168 millions de dollars dans cette partie Nord Est de Madagascar.

À Analanjirofo, elles sont de 30 millions de dollars.

Dans le secteur de l'agriculture, les pertes se chiffrent à environ 207 millions de dollars. Les plantations de vanille dans les régions de Sava et Diana ont le plus souffert du passage du cyclone Enawo. Les dommages directs causés à la culture de la vanille et la perte de productivité y associée sont estimés à 164 millions de dollars dans ces deux régions.

Au 20 mars 2017, les évaluations menées sur le terrain par les pouvoirs publics et les partenaires estiment à près de 434 000 le nombre de personnes touchées par le cyclone. Le bilan humain s'élève à 81 morts et 250 blessés. Les rapports indiquent que les dégâts causés aux infrastructures sont importants, avec plus de 40 000 maisons, 3 300 salles de classe et 100 dispensaires endommagés.