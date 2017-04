Afrique de l'Ouest: Le franc CFA de plus en plus critiqué

Des affrontements sporadiques entre policiers et scolaires se poursuivent dans la capitale du Niger, Niamey. Les… Plus »

Au Bénin, à la veille du sommet des ministres de la zone franc CFA qui aura donc lieu demain à Abidjan, le mouvement « non au franc CFA » a fait une déclaration. Ce mouvement panafricain, qui revendique 10 000 membres dans le pays, demande la fin du franc CFA et la création d'une monnaie unique pour les quatorze pays utilisant cette devise actuellement.

A Dakar, des rassemblements, des conférences, des mobilisations ont lieu à intervalle régulier pour demander la fin du franc CFA, une monnaie dont certains vantent pourtant la solidité. « Il y a des économistes qui disent que le franc CFA est gage de stabilité et de crédibilité, mais lorsque vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas dire que votre monnaie est crédible. Ils disent aussi que grâce au franc CFA, on a une faible inflation.

« Entre le boubou du Sénégal et le boubou importé, lequel est le plus cher ?

Sur un marché du quartier populaire de la Médina, une conversation s'engage entre un vendeur de boubous made in Dubaï et l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, partisan de l'abandon du franc CFA.

Les Etats membres de la zone CFA se retrouvent ce vendredi 14 avril à Abidjan, à l'heure où l'utilisation du franc CFA fait de plus en plus débat. A Dakar, certains spécialistes voient dans cette monnaie créée en 1945 un frein au développement de leur pays. Comme Ndongo Samba Sylla, économiste à la Fondation Rosa Luxembourg, qui a participé à l'écriture d'un livre collectif sur cette monnaie.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.