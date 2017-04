Nigeria: Lycéennes de Chibok - Trois ans après, des disparues tombées dans l'oubli

Le collectif Bring Back Our Girls a lancé vendredi une semaine d'activités pour marquer la 3e année… Plus »

Trois ans après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, c'est avec amertume que les familles de victimes tentent de sensibiliser les Nigérians. Pendant une semaine, le collectif #BringBackOurGirls était ainsi en campagne à Abuja, Lagos et Maiduguri. Ce vendredi, le collectif organise une conférence avec l'émir de Kano, très sensible au sort des jeunes disparues.

L'un des deux hommes transmet le message officiel du gouverneur. « Notre sincère sympathie, en tant qu'Etat confédéré, va aux familles de ces filles. Et cela me conduit à vous dire, que le gouvernement fédéral et spécialement sous la présidence de Muhammadu Buhari n'a pas économisé ses efforts pour leur libération », assure Seye Oledejo, commissaire aux affaires spéciales.

Puis arrivent deux émissaires du gouverneur de Lagos. Habiba les interpelle : « Je sais que vous ne nous considérez pas comme des criminels. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant on ne nous donne plus accès au gouverneur comme auparavant ? »

