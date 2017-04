Ile Maurice: Une étudiante mauricienne fait une chute mortelle d'une falaise en Australie

Shazia Edah-Tally, une Mauricienne de 19 ans, est décédée subitement à Sydney, en Australie. Elle était portée disparue depuis l'après-midi du mercredi 12 avril et son corps sans vie a été retrouvé, ce jeudi 13 avril, en bas d'une falaise haute de 30 mètres.

C'est ce que rapportent divers journaux australiens dont news.com.au et dailytelegraph.com.au. Un proche de Shazia Edah-Tally, à Maurice, a également confirmé la nouvelle à lexpress.mu en indiquant qu'il se rendrait en Australie, le vendredi 14 avril.

Shazia Edah-Tally se promenait au Royal National Park

Shazia Edah-Tally, qui étudiait à la Macquarie University, était allée se promener au Royal National Park en compagnie de son copain. A un moment, leurs chemins se sont séparés et elle ne s'est pas rendue au lieu de rendez-vous. c'.est son copain qui a donné l'alarme.

«We want her to come home. I have faith that she will», disait la mère de Shazia Edah-Tally, alors que les sauveteurs étaient à sa recherche. C'est, hélas, son corps sans vie qu'ils ont retrouvé.

Du côté de la police, on ne privilégie ni ne rejette la possibilité d'un acte malveillant (foul play). Les officiers de police ont emmené le copain de Shazia Edah-Tally au poste de Sutherland et l'ont questionné au sujet de cet incident mortel.