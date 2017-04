Maroc: L'Homme et l'eau au centre d'une tradition renouvelée

Libreville — Le Musée Mohamed VI a fait l'objet d'une visite guidée en marge de la tenue à Benguerir, au Maroc, du 2e symposium international de l'Union de la presse francophone (UPF). Une centaine de journalistes ont découvert les différentes thématiques autour de la gestion durable de l'eau.

D'une superficie de 2000 m2, le musée de l'eau Mohamed VI aménagé sur trois niveaux, est un espace d'exposition permanente faisant la promotion des différentes étapes par lesquelles s'est exprimé le génie hydraulique marocain. Ce, sur les plans traditionnel et moderne qui sont une invitation au questionnement sur les enjeux et les défis futurs. Des objets et des manuscrits authentiques d'une valeur inestimable provenant de tout le Maroc y sont exposés. Ils recouvrent tous les aspects de l'eau : usage, captage, conduite, gestion et rituels, etc. Ce qui constitue une collection ethnographique d'exception.

Chaque axe thématique fait l'objet d'un traitement scénographique différencié, combinant des supports muséographiques variés : objets, vidéo, audio, projection interactive et show multimédia sur maquette...

Dix axes thématiques racontent l'histoire de l'eau au Maroc. Cela s'articule notamment sur : les caractéristiques physico-chimiques ; les ressources hydrauliques ; le patrimoine hydraulique rural traditionnel des grands écosystèmes du pays ( les oasis, la montagne, et le Sahara) ; le patrimoine hydraulique urbain de trois villes historiques : Fès, Marrakech et Tetouan ; le droit coutumier et les modes de gestion traditionnelle ; le rôle des Habous dans la gestion des eaux urbaines ; la spiritualité, les rituels et les fêtes associées à l'eau ; la politique des barrages et la loi de l'eau sous sa majesté le roi Hassan II ; la stratégie nationale de l'eau et la nouvelle politique de sa majesté le roi Mohamed VI ; les enjeux et les défis de l'avenir.

Le musée est fier également d'infrastructures pour la recherche et la dynamisation. Notamment une salle polyvalente d'une capacité de 300 personnes pour des expositions temporaires, colloques et séminaires ; une médiathèque et salle d'archives pour les chercheurs ; les salles d'atelier pour les activités pédagogiques.

Un projet de parc thématique de l'eau sur trois hectares à côté du musée, se veut être un modèle de revitalisation de la palmeraie de Marrakech. Ses caractéristiques seront des reproductions vivantes du patrimoine hydraulique traditionnel avec des seguias, matfias, fontaines, pour compléter les trois éléments déjà installés à l'entrée.

C'est-à-dire le moulin à eau, le répartiteur et la Noria ; une démonstration de bonnes pratiques écologiques, par la gestion des eaux pluviales, le traitement et la réutilisation des eaux usées, l'aménagement d'une Pergola photovoltaïque, la réalisation d'une agriculture écologique, de dispositifs d'économie d'eau : l'aménagement d'un amphithéâtre à ciel ouvert pour les concerts et les spectacles, une esplanade extérieure équipée pour des foires et les cérémonies , en plus d'un espace de jeux didactiques.

Ce musée a été créé en hommage au génie marocain dans la gestion de l'eau, au rôle historique des Habous dans sa régie, à l' œuvre contemporaine de sa majesté Hassan II, en son temps, et sa majesté Mohamed VI présentement, dans la politique et les réalisations hydrauliques du royaume. (www.museaaman.ma)