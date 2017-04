Tunisie: Dijon - Sans Oussama Haddadi face à Monaco

Dijon ne pourra pas compter sur Oussama Haddadi pour le déplacement à Monaco ce samedi dans le cadre de la 33ème journée de la Ligue 1. Le latéral gauche tunisien s'est blessé à la cuisse mercredi matin. Il est d'ores et déjà forfait pour le déplacement des Dijonnais sur le Rocher.

«Comme c'est récent, on n'a pas encore fait d'examen, a précisé son entraîneur. On va le faire dans la journée. Il est out pour ce week-end.»

Une rencontre à laquelle ne pourront pas non plus prendre part Vincent Rüfli (ischios), Kwon Chang-hoon (aponévrose) et Mehdi Abeid (suspendu).

Englué à la 19e place de la Ligue 1, le DFCO n'a tout simplement plus gagné depuis sept journées (5d-2n) à l'heure de se rendre chez le leader.

Les partenaires de Oussama Haddadi se souviennent pourtant avoir tenu en échec le leader (1-1) devant leur public en novembre dernier...