Afrique: Coupe CAF / MC Alger - Mehdi Kacem confiant mais prudent face aux Young Africans

Malgré la défaite (1-0) face aux Young Africans de Tanzanie lors de la manche aller des barrages de la Coupe CAF, le MC Alger garde ses chances de décrocher un billet pour la phase des poules de la compétition. Ce samedi le club algérois accueillent le club tanzanien au stade du 5 Juillet pour le compte du match retour des 16es de finale bis de la Coupe CAF.

Pour cette rencontre, le MC Alger semble partir avec les faveurs des pronostics pour la simple raison que le Doyen évoluera sur ses terres et qu'il a seulement un handicap d'un but à remonter. Malgré cet avantage du terrain, Mehdi Kacem, le milieu de terrain du Mouloudia Club d'Alger se veut prudent.

« On aura affaire à une bonne équipe qui manie bien la balle. Je pense toutefois que sur notre terrain et en présence de notre public qui sera à nos côtés pour nous encourager, on va faire la différence, a confié le joueur au micro de nos confrères du Buteur.

Certes, nous avons la chance de jouer le match retour sur nos bases et je suis persuadé que la qualification ne pourra nous échapper, mais pour atteindre cet objectif, il faut rester très vigilant car le FC Young Africans a une bonne ligne d'attaque, contrairement à sa défense qui reste prenable et on tâchera d'exploiter cette fébrilité, a ajouté Kacem.

Il est vrai qu'on va se libérer si on marque d'entrée, mais il faut éviter de courir derrière le score, car cela risque de nous déstabiliser. Nous allons essayer de garder notre sang-froid, car la partie ne sera pas facile, même si la qualification reste dans nos cordes... poursuit-il.

Nous avons un groupe assez expérimenté et la plupart des joueurs sont habitués aux compétitions africaines, ce qui va nous aider à atteindre la phase de poules.

On tâchera de fournir une grande prestation et gagner ce match pour offrir la qualification à nos supporters. Je souhaite qu'ils nous encouragent jusqu'à la dernière minute car on a besoin d'eux. »

Cette manche retour des barrages de la Coupe CAF est programmée pour le samedi 15 avril au stade du 5 Juillet d'Alger. Elle sera dirigée par un trio arbitral guinéen conduit par Yakhouba Keita.