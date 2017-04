Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2011 (66)

Celui qui gagne pourra modifier la constitution. Si l'ARD gagne, la constitution actuelle sera jetée à la poubelle et nous allons vous donner une constitution qui traverse les âges, celle qui pensera à tout ce qu'il faut pour une meilleure politique dans notre pays. Pas l'actuelle, qu'on viole quand on veut ». Ainsi va la vie au Congo.

Au lendemain de cette journée de deuil, au même endroit, cette fois, dans une salle, Mathias Dzon, le président de l'ARD (Alliance pour la République et la Démocratie), au cours d'une conférence de presse, entre autres sujets, déclare, à propos de la Constitution de 2002 : « Nous voulons qu'on aille aux élections transparentes et équitables.

Du 29 mai au 3 juin 2011, sommet, à Brazzaville, des trois grands bassins forestiers tropicaux : bassin de l'Amazonie, en Amérique latine, bassin du Congo, en Afrique centrale, et bassin de Bornéo Mékong, en Asie du Sud-est, pour « trouver des solutions et des ressources permettant d'améliorer la gestion de ces ressources forestières d'importance vitale ».

« La ville aux âmes ivres », premier roman du journaliste Emile Gankama, publié aux Editions Hémar, à Brazzaville, est au cœur de la journée internationale du livre et du droit d'auteur (20 au 23 avril 2011), dans les jardins du ministère de la Culture et des Arts. Le Pr Kadima Nzuji, directeur général des Editions Hémar n'a pas tarir d'éloges sur cette œuvre. Non sans raison...

Germain Bisset et son compère Joseph Gabio formaient un duo de choc. Ils furent, tous deux, les témoins privilégiés du triomphe du Congo à la 8ème Can (Coupe d'Afrique des Nations) à Yaoundé, qui permit au Congo d'accéder au club fermé des vainqueurs de la coupe continentale.

La loi aurait dû encadrer plus strictement la création des partis politiques en en limitant le nombre à quatre (droite, gauche, centre et écologie), question de fermer les écluses pour arrêter l'inflation des partis, dont certains ne se résument qu'au récépissé, sans existence sur le terrain. Décès, le 11 janvier 2011, du général de division Yves Motando-Monghot. Né le 7 janvier 1948 à Liranga, il faisait partie de l'élite des Fac (Forces armées congolaises).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.