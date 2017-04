Afrique: Maritime - Le Congo à l'honneur des festivités du 30e anniversaire de l'ARSTM

Le ministre d'Etat guinéen chargé des Transports, Oye Guilavogui, a annoncé le 12 avril à Brazzaville, l'invitation adressée au chef de l'Etat congolais pour participer en juillet prochain au 30e anniversaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM), basée à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Président en exercice du conseil d'administration de l'ARSTM, l'homme d'Etat guinéen s'est adressé à l'issue d'un entretien avec le ministre congolais des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Gilbert Mokoki.

«L'objet de ma mission est de découvrir Brazzaville, connaître mon homologue congolais ; aussi expliquer la mission que nous sommes en train d'accomplir au niveau de notre académie commune qui doit fêter son trentenaire en juillet», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «C'est l'outil d'intégration le plus efficace actuellement. Sachant la position du Congo dans le fonctionnement et le rayonnement de cette institution, je me suis fait le devoir de venir transmettre la lettre d'invitation du président Denis Sassou N'Guesso».

L'ARSTM assure la formation dans les domaines portuaires, des transports et de la sécurité maritimeset de la navigation. Elle accueille des ressortissants des pays francophones de la région d'Afrique de l'ouest et du centre.

Les 30 ans d'existence de l'ARSTM seront célébrés du 31 juillet au 4 août 2017 sous le haut patronage du président Sassou N'Guesso qui fait partie des pairs fondateurs de cette académie.

Par ailleurs, les ministres des transports guinéen et congolais ont évoqué les questions de coopération bilatérale dans leur champ de compétence.

«Il y a une piste de coopération qui s'ouvre entre nos deux pays. Une mission congolaise se rendra à Conakry pour s'enquérir du fonds maritime mis sur pied par la Guinée», a indiqué le ministre Gilbert Mokoki.

Deux pays côtiers, le Congo et la Guinée Conakry coopèrent au niveau régional dans le cadre de l'Organisation maritime des pays d'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC) et d'autres institutions maritimes régionales panafricaines.