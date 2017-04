Congo-Brazzaville: Filière manioc - Les résultats du projet « champs-écoles-paysans » jugés satisfaisants

Malgré ces multiples efforts déployés, la situation générale du secteur demeure préoccupante dans la mesure où, le coût des importations des produits alimentaires varie entre 400 et 600 milliards de FCFA par an.

Rappelons que ce projet a été mis en place pour: contribuer également au renforcement des capacités des encadreurs de base et des organisations des producteurs ; intensifier durablement la production du manioc par l'augmentation de l'offre en matériel végétal sain de plantation ; améliorer des itinéraires techniques des producteurs et promouvoir la chaîne de valeur post-récolte.

Evoquant quelques causes de la fluctuation du prix du manioc sur le marché malgré l'existence du projet, le coordonnateur de « Champs- écoles- paysans », Bienvenu Ntsouanva, a relevé entre autres, la perte de la main-d'œuvre agricole depuis l'opération « Mbata ya mokolo », et l'insuffisance des machines de production.

Selon la représentante de la FAO, il s'agit d'un important pas de gagner sur le développement de la filière manioc. Ces résultats méritent, d'après elle, une appropriation et une pérennisation et, devrait faire l'objet d'une large diffusion vers d'autres départements du pays.

Le ministre de l'Agriculture, Henri Djombo, et la représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Suze Percy Filippini, ont apprécié positivement les résultats ,de deux ans, de mise en œuvre du projet « Appui à la promotion de la filière manioc à travers l'approche champs-écoles-paysans ».

